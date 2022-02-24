Мэр Борисполя о взрывах в городе: Работает ПВО Украины

Мэр Борисполя о взрывах в городе: Работает ПВО Украины1
- 24.02.2022, 7:53
- 5,894
Украинская армия сбивает неизвестные беспилотники.
Мэр Борисполя Владимир Борисенко заявил, что взрывы, которые слышны в городе, это работа украинской ПВО. По его словам, армия сбивает неизвестные беспилотники.
Об этом сообщает мэр украинского Борисполя в "Фейсбуке".
"По состоянию на сегодняшнюю минуту в Борисполе вы слышали взрывы. Хочу успокоить. Это работает наша армия, которая работает по неизвестному летательному аппарату, скорее всего, вражеских беспилотников", - заявил он.