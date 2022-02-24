Мэр Борисполя о взрывах в городе: Работает ПВО Украины 1 24.02.2022, 7:53

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Владимир Борисенко

Украинская армия сбивает неизвестные беспилотники.

Мэр Борисполя Владимир Борисенко заявил, что взрывы, которые слышны в городе, это работа украинской ПВО. По его словам, армия сбивает неизвестные беспилотники.

Об этом сообщает мэр украинского Борисполя в "Фейсбуке".

"По состоянию на сегодняшнюю минуту в Борисполе вы слышали взрывы. Хочу успокоить. Это работает наша армия, которая работает по неизвестному летательному аппарату, скорее всего, вражеских беспилотников", - заявил он.

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