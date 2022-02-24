Зеленский объявил о введении военного положения в Украине 1 24.02.2022, 7:55

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Владимир Зеленский

Глава украинского государства призвал не поддаваться панике.

Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что в Украине вводится военное положение на фоне новой агрессии России, сообщает «Новое время».

Глава государства подтвердил, что Россия совершила удары по украинской военной инфраструктуре и погранотрядам, во многих городах были слышны взрывы.

Он сообщил, что утром провел переговоры с президентом США Джо Байденом и что Вашингтон уже начал сплочение международной поддержки.

«Сегодня от вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. Я, СНБО, Кабинет министров постоянно будем на связи с вами… Без паники. Мы сильные, мы готовы ко всему, мы всех победим», — сказал Зеленский.

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