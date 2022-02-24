Наталья Радина: Украинские братья и сестры, мы с вами! 2 24.02.2022, 8:03

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Будем вместе бороться за наши страны.

Главный редактор сайта Charter97.org, белорусская журналистка Наталья Радина обратилась к украинцам в связи с агрессией России:

— Украинские братья и сестры, мы с вами!

В этот тяжелый час войны белорусы на вашей стороне. Мы уверены, что победа будет за вами.

Война не оставляют выбора. Мы готовы помочь вам всеми силами. Будем вместе бороться за наши страны, за свободу, за жизнь.

И пусть будут прокляты Путин и Лукашенко.

Слава Украине! Жыве Беларусь!

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