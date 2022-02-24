Возле Харькова войска России перешли границу Украины 2 24.02.2022, 8:06

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фото: reuters

Вооруженные силы Украины дают отпор.

В четверг, 24 февраля, войска Российской Федерации пересекли границу Украины.

Войска РФ пересекли границу в районе Харькова, сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко, передает УНИАН.

"Войска РФ перешли границу в районе Харькова", – говорится в сообщении.

Ранее журналист Юрий Бутусов писал, что РФ атаковала Украину, ее войска пересекли северные границы государства. Он отмечал, что по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны.

Журналист добавил, что Вооруженные силы Украины сопротивлялись.

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