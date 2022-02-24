Возле Харькова войска России перешли границу Украины

Возле Харькова войска России перешли границу Украины2
- 24.02.2022, 8:06
- 9,240
Вооруженные силы Украины дают отпор.
В четверг, 24 февраля, войска Российской Федерации пересекли границу Украины.
Войска РФ пересекли границу в районе Харькова, сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко, передает УНИАН.
"Войска РФ перешли границу в районе Харькова", – говорится в сообщении.
Ранее журналист Юрий Бутусов писал, что РФ атаковала Украину, ее войска пересекли северные границы государства. Он отмечал, что по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны.
Журналист добавил, что Вооруженные силы Украины сопротивлялись.