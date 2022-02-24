В МВД посоветовали украинцам до оповещения сирены находиться дома, но приготовить «тревожные чемоданы» 24.02.2022, 8:10

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Ночью Путин начал войну против Украины.

В Министерстве внутренних дел Украины посоветовали гражданам до оповещения сирены находиться дома, но держать готовым "тревожные чемоданы".

"Пока сирены нет, пусть граждане находятся дома. Для своего успокоения пусть сейчас зайдут на сайт ГСЧС, там прописаны инструкции. Там прописано, что надо делать после того, как услышали сигнал оповещения. И пусть проверят "тревожный чемоданчик", у всех ли он собран, и все ли вещи там есть", – сказала пресс-секретарь МВД Елена Матвеева в комментарии УНИАН утром 24 февраля.

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, начали сообщать о звуках взрывов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины. "Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать – прямо сейчас", – написал дипломат в Twitter.

По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия нанесла удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам, в Киеве, Харькове, Днепре. "Идут артиллерийские обстрелы границы", – сообщил он. По словам Геращенко, территорию Украины обстреливают в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".

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