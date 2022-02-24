Джо Байден: Мир призовет Россию к ответу

Джо Байден: Мир призовет Россию к ответу3
- 24.02.2022, 8:23
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США и их союзники будут отвечать вместе и решительно.
Президент США Джо Байден выступил с речью в связи с нападением России на Украину, сообщает УНИАН:
"Молитвы всего мира сегодня вечером с народом Украины, который страдает от нападения военных РФ.
Президент Путин специально выбрал войну, которая приведет к катастрофическим потерям и человеческим страданиям.
Только Россия будет виновата в разрушениях и смертях, которые принесет эта атака. США и их союзники будут отвечать вместе и решительно.
Мир призовет Россию к ответу.
Этим вечером я буду следить за ситуацией из Белого дома и буду продолжать получать регулярные обновления от моей службы национальной безопасности. Завтра утром я встречусь со своими коллегами из G7, а затем поговорю с американским народом, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры наложат на Россию за этот бессмысленный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности.
Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить решительный, совместный ответ, который сдержит любую агрессию против Североатлантического союза. Сегодня вечером Джилл и я молимся за смелых и гордых людей Украины"