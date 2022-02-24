Андрей Санников: Белорусы на стороне Украины 3 24.02.2022, 8:34

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андрей санников

Один из лидеров белорусской оппозиции поддержал украинский народ.

Один из лидеров белорусской оппозиции, координатор гражданской кампании Европейская Беларусь, кандидат в президенты на выборах 2010 года Андрей Санников поддержал народ Украины:

— Сегодня ночью Россия перешла роковую черту и начала полномасштабное вторжение в Украину. Вся ответственность за это безумное решение лежит на Путине. Ни у кого не должно быть никаких сомнений: совершено страшное преступление против человечества. Россия начала захватническую войну против Украины, чреватую огромными жертвами, в том числе среди мирного населения.

В это тяжелое время хочется выразить безоговорочную поддержку белорусов народу и правительству Украины. Мир на вашей стороне, вы обязательно победите агрессора и отстоите свое право на свободу и независимость.

Слава Украине!

Жыве Беларусь!

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