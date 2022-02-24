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Мэр Киева Кличко обратился к жителям города

  • 24.02.2022, 8:38
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Мэр Киева Кличко обратился к жителям города
Виталий Кличко

Глава украинской столицы призвал не поддаваться панике.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина атакована агрессором и посоветовал не паниковать, сообщает УНИАН.

Глава города отметил, что всем, кто не вовлечен в работу критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, стоит оставаться дома и держать наготове "тревожный чемоданчик".

Обращение Виталия Кличко к киевлянам:

"Дорогие киевляне!

Украина атакована агрессором.

Грохот снарядов слышен и в Киеве.

Самый страшный враг сейчас – паника. Не теряем выдержки.

Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома.

Держите наготове "тревожный чемодан". Документы, необходимые минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или хранилища.

Городские власти в столице. Мы продолжаем обеспечивать работу города.

Держимся! Мы должны устоять!".

Напомним, 24 февраля журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

Ранее журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

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