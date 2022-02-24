Мэр Киева Кличко обратился к жителям города
- 24.02.2022, 8:38
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Глава украинской столицы призвал не поддаваться панике.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина атакована агрессором и посоветовал не паниковать, сообщает УНИАН.
Глава города отметил, что всем, кто не вовлечен в работу критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, стоит оставаться дома и держать наготове "тревожный чемоданчик".
Обращение Виталия Кличко к киевлянам:
"Дорогие киевляне!
Украина атакована агрессором.
Грохот снарядов слышен и в Киеве.
Самый страшный враг сейчас – паника. Не теряем выдержки.
Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома.
Держите наготове "тревожный чемодан". Документы, необходимые минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или хранилища.
Городские власти в столице. Мы продолжаем обеспечивать работу города.
Держимся! Мы должны устоять!".
Напомним, 24 февраля журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.
Ранее журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.