Биржи в Москве и Санкт-Петербурге остановили торги из-за войны

Биржи в Москве и Санкт-Петербурге остановили торги из-за войны1
- 24.02.2022, 8:48
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Перед этим рынок российских акций упал до минимума.
Биржа в Санкт-Петербурге приостановила торги с 08:10 по московскому времени — это коснется всех видов ценных бумаг и всех режимов торгов, сообщает торговая площадка, сообщает РБК.
Ранее аналогичные меры были приняты Московской биржей после масштабного обвала российских активов, который последовал за началом вторжения российских войск в Украину.
Перед этим рынок российских акций упал до возможного минимума.