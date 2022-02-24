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Биржи в Москве и Санкт-Петербурге остановили торги из-за войны

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  • 24.02.2022, 8:48
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Биржи в Москве и Санкт-Петербурге остановили торги из-за войны

Перед этим рынок российских акций упал до минимума.

Биржа в Санкт-Петербурге приостановила торги с 08:10 по московскому времени — это коснется всех видов ценных бумаг и всех режимов торгов, сообщает торговая площадка, сообщает РБК.

Ранее аналогичные меры были приняты Московской биржей после масштабного обвала российских активов, который последовал за началом вторжения российских войск в Украину.

Перед этим рынок российских акций упал до возможного минимума.

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