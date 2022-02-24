Зеленский призвал мировых лидеров создать антипутинскую коалицию
- 24.02.2022, 9:31
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Сегодня Россия начала полномасштабное наступление на Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров создать антипутинскую коалицию в связи с началом широкомасштабного наступления РФ на украинское государство.
Об этом он написал в Twitter, передает УНИАН.
В обращении к лидерам США, Германии, Британии, Польши и ЕС глава Украины призвал немедленно остановить Путина.
"Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира. Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украины. Закрытие воздушного пространства. Мир должен принудить Россию к миру", - написал Зеленский.
Сегодня утром Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов раздались взрывы.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.