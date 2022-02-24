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Зеленский призвал мировых лидеров создать антипутинскую коалицию

  • 24.02.2022, 9:31
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Зеленский призвал мировых лидеров создать антипутинскую коалицию
фото: getty images

Сегодня Россия начала полномасштабное наступление на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров создать антипутинскую коалицию в связи с началом широкомасштабного наступления РФ на украинское государство.

Об этом он написал в Twitter, передает УНИАН.

В обращении к лидерам США, Германии, Британии, Польши и ЕС глава Украины призвал немедленно остановить Путина.

"Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира. Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украины. Закрытие воздушного пространства. Мир должен принудить Россию к миру", - написал Зеленский.

Сегодня утром Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов раздались взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

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