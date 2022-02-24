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Юрий Бутусов: Украина ждет от Запада полной блокады российского и белорусского режимов

  • 24.02.2022, 9:37
  • 5,588
Юрий Бутусов: Украина ждет от Запада полной блокады российского и белорусского режимов
Юрий Бутусов

Лукашенко — соучастник агрессии.

Украинский журналист, главный редактор сайта censor.net Юрий Бутусов прокомментировал сайту Charter97.org начало агрессии России против Украины:

— Идет атака со всех сторон. Россия атакует наши границы. Все слова уже были произнесены до начала боевых действий. Поэтому ждем сейчас их исполнения, реализации.

Россия, ядерная держава, развязала войну в Европе вопреки всем нормам международного права и протестов цивилизованного мира. Такого раньше не было. Естественно, мы рассчитываем на санкции, которые просто исключат Росcию из цивилизованного мира, из общества цивилизованных государств.

Это полный разрыв торговли, полная блокада перемещения граждан, разрыв всех контактов. И только таким образом это можно остановить. Причем как в отношении Росии, так и в отношении белорусского режима, который является соучастником агрессии против Украины.

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