Наталья Радина: Путин и Лукашенко — международные преступники

Наталья Радина: Путин и Лукашенко — международные преступники10
- 24.02.2022, 9:46
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Если среди белорусских военных остались офицеры — поступите по совести.
Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина обратилась к белорусским офицерам:
— Путин и Лукашенко — международные преступники. Белорусские военные, которые сегодня выполнили их приказ и напали на братскую Украину - военные преступники.
Если среди белорусских военных остались офицеры и люди чести - поступите по совести. Вы сами знаете, что делать. Другого шанса для вас может не быть.