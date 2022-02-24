Наталья Радина: Путин и Лукашенко — международные преступники 10 24.02.2022, 9:46

4,720

Если среди белорусских военных остались офицеры — поступите по совести.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина обратилась к белорусским офицерам:

— Путин и Лукашенко — международные преступники. Белорусские военные, которые сегодня выполнили их приказ и напали на братскую Украину - военные преступники.

Если среди белорусских военных остались офицеры и люди чести - поступите по совести. Вы сами знаете, что делать. Другого шанса для вас может не быть.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».