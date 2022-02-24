Преступления российской военщины в Украине: фото и видео
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Виновные в агрессии будут наказаны.
Сегодня в 5 утра российские войска по приказу Путина атаковали Украину.
Сайт
Charter97.org публикует фото- и видеосвидетельства преступлений российской военщины в Украине.
Ракетная атака русских агрессоров аэропорта Ивана-Франковска. На глазах у свидетелей происходит взрыв.
Видео из Миргорода Полтавской области.
Обстрел аэродрома в Луцке.
Пожар после обстрелов в Чугуеве.
Еще кадры из Ивано-Франковска.
Видео из Херсона.
Так выглядел удар российских реактивных систем залпового огня по окраинам Харькова.
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