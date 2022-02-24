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Преступления российской военщины в Украине: фото и видео

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  • 24.02.2022, 9:52
  • 9,974
Преступления российской военщины в Украине: фото и видео

Виновные в агрессии будут наказаны.

Сегодня в 5 утра российские войска по приказу Путина атаковали Украину.

Сайт Charter97.org публикует фото- и видеосвидетельства преступлений российской военщины в Украине.

Ракетная атака русских агрессоров аэропорта Ивана-Франковска. На глазах у свидетелей происходит взрыв.

Видео из Миргорода Полтавской области.

Обстрел аэродрома в Луцке.

Пожар после обстрелов в Чугуеве.

Еще кадры из Ивано-Франковска.

Видео из Херсона.

Так выглядел удар российских реактивных систем залпового огня по окраинам Харькова.

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