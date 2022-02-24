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Футболист Андрей Ярмоленко обратился с горячим призывом к украинцам

  • 24.02.2022, 9:53
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Футболист Андрей Ярмоленко обратился с горячим призывом к украинцам
Андрей Ярмоленко

Полузащитник сборной Украины призвал объединиться и поддержать армию.

Атакующий полузащитник сборной Украины и английского «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко высказался о ситуации, в которой оказалась страна в связи с агрессией соседнего государства, сообщает zbirna.com.

«Закликаю кожного українця об'єднатись, показати свою віданність країні, підтримати нашу армію. Наша сила — свобода, право вибору, повага та людські цінності. Наш вибір — європейська Україна. Ми — сильна нація, ми на своїй землі і правда — за нами!», — написал Ярмоленко на своей странице в одной из самых популярных социальных сетей.

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