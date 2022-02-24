Курс российского рубля обвалился до исторического минимума 24.02.2022, 9:56

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Цена нефти Brent превысила $100 за баррель впервые с 2014 года.

Цена на нефть марки Brent достигла $102,48 за баррель из-за нападения России на Украину. Это самый высокий уровень с сентября 2014 года.

Цена выросла на $5,22, или на 5,4%, пишет Reuters.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) подскочили на $4,85, или 5,3%, до $96,95 за баррель. Стоимость барреля нефти WTI достигала $97,40, самого высокого уровня с августа 2014 года.

Цены на нефть выросли более чем на $20 долларов за баррель с начала 2022 года из-за опасений, что США и Европа введут санкции против энергетического сектора России, что приведет к срыву поставок.

Россия является вторым по величине производителем нефти в мире, в основном продавая свою нефть европейским НПЗ, и является крупнейшим поставщиком природного газа в Европу, обеспечивая около 35% поставок.

Курс рубля на международных торгах утром в четверг обновил исторический минимум, пишет Forbes.

Курс рубля к доллару упал до 89,75 руб./$ — на 8 рублей ниже цены предыдущего закрытия. Это новый исторический минимум. Предыдущий был зафиксирован в январе 2016 года на отметке 85,99 рубля.

Курс рубля к евро на международных торгах упал до 100,82 руб./евро — на 8,5 рубля ниже, чем на закрытии прошлых торгов. В декабре 2014 года евро на максимуме достигал отметки 100,7 рубля, следует из данных Московской биржи.

Московская и Санкт-Петербургская биржа остановили торги на всех рынках на фоне обвала российского рынка на открытии торгов.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг.

Японский Nikkei снижается на 2%, гонконгский Hang Seng — на 2,9%, шанхайский Shanghai Composite — на 1,2%, южнокорейский Kospi — на 2,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 3%.

Падение акций в Азии, вероятно, распространится также на Европу и США. Фьючерсы на европейский индекс Euro Stoxx 50 и немецкий DAX падают более чем на 3,5% в ходе ранних сделок, а фьючерсы на FTSE — на 2%. Фьючерсы на E-mini S&P 500 снижаются на 2,3%, на Nasdaq — на 2,8%, пишет Reuters.

В 5 утра 24 февраля президент России Путин начал войну против Украины.

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