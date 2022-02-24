Украинские ПВО сбили еще один российский бомбардировщик Су-24 2 24.02.2022, 10:00

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Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

ВСУ контролируют ситуацию в воздухе.

На Донбассе, по предварительным данным, украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили российский бомбардировщик Су-24, проинформировали 24 февраля в Facebook Сухопутные войска Вооруженных сил Украины, передает gordonua.com.

"По оперативной информации, украинские силы ПВО сбили российский самолет в районе проведения операции Объединенных сил. Предварительно – это Су-24", – говорится в сообщении.

В ВСУ призвали сохранять спокойствие.

"Ситуация остается контролируемой", – подчеркнули украинские военные.

Напомним, что в Луганской области ВСУ сбили пять самолетов и один вертолет России.

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