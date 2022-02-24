закрыть
24 февраля 2022, четверг, 10:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские ПВО сбили еще один российский бомбардировщик Су-24

2
  • 24.02.2022, 10:00
  • 7,268
Украинские ПВО сбили еще один российский бомбардировщик Су-24
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

ВСУ контролируют ситуацию в воздухе.

На Донбассе, по предварительным данным, украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили российский бомбардировщик Су-24, проинформировали 24 февраля в Facebook Сухопутные войска Вооруженных сил Украины, передает gordonua.com.

"По оперативной информации, украинские силы ПВО сбили российский самолет в районе проведения операции Объединенных сил. Предварительно – это Су-24", – говорится в сообщении.

В ВСУ призвали сохранять спокойствие.

"Ситуация остается контролируемой", – подчеркнули украинские военные.

Напомним, что в Луганской области ВСУ сбили пять самолетов и один вертолет России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Андрей Санников: Белорусы на стороне Украины
Андрей Санников: Белорусы на стороне Украины
Наталья Радина: Украинские братья и сестры, мы с вами!
Наталья Радина: Украинские братья и сестры, мы с вами!
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь
Кремлевская сага о трех миллиардах
Кремлевская сага о трех миллиардах Владимир Халип