Украинские ПВО сбили еще один российский бомбардировщик Су-24

Украинские ПВО сбили еще один российский бомбардировщик Су-242
- 24.02.2022, 10:00
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ВСУ контролируют ситуацию в воздухе.
На Донбассе, по предварительным данным, украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили российский бомбардировщик Су-24, проинформировали 24 февраля в Facebook Сухопутные войска Вооруженных сил Украины, передает gordonua.com.
"По оперативной информации, украинские силы ПВО сбили российский самолет в районе проведения операции Объединенных сил. Предварительно – это Су-24", – говорится в сообщении.
В ВСУ призвали сохранять спокойствие.
"Ситуация остается контролируемой", – подчеркнули украинские военные.
Напомним, что в Луганской области ВСУ сбили пять самолетов и один вертолет России.