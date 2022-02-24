Дмитрий Кулеба: Украина бьется
- 24.02.2022, 10:02
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Глава МИД обратился к украинцам во всем мире.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к украинцам во всем мире. Он призвал распространять правду о вторжении Путина в Украину и призывать правительства к немедленным действиям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в Twitter.
"К украинским общинам во всем мире: Путин напал, но никто не разбегается. Армия, дипломаты, все работают. Украина бьется. Украина защитит себя. Украина победит. Распространяйте правду о вторжении Путина в своих странах и призывайте правительства к немедленным действиям", - написал министр.
Добавим, министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам. Он призвал граждан сохранять спокойствие, украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Напомним, сегодня утром Путин начал войну против Украины.