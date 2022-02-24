закрыть
24 февраля 2022, четверг, 10:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники: Россия начала вторжение с Крыма

  • 24.02.2022, 10:08
  • 4,042
Украинские пограничники: Россия начала вторжение с Крыма

Зафиксировано движение военной техники.

Россия начала вторжение в Украину с оккупированного Крыма. Пограничники фиксируют проход военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной пограничной службы.

"C оккупированного полуострова произошло движение российской военной техники. Как сообщалось, агрессия России произошла сегодня около 05:00. Нападение также произошло со стороны временного оккупированной АР Крым. В настоящее время через административную границу с полуострова фиксируется движение военной техники", - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Андрей Санников: Белорусы на стороне Украины
Андрей Санников: Белорусы на стороне Украины
Наталья Радина: Украинские братья и сестры, мы с вами!
Наталья Радина: Украинские братья и сестры, мы с вами!
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь
Кремлевская сага о трех миллиардах
Кремлевская сага о трех миллиардах Владимир Халип