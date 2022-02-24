Украинские пограничники: Россия начала вторжение с Крыма
- 24.02.2022, 10:08
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Зафиксировано движение военной техники.
Россия начала вторжение в Украину с оккупированного Крыма. Пограничники фиксируют проход военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной пограничной службы.
"C оккупированного полуострова произошло движение российской военной техники. Как сообщалось, агрессия России произошла сегодня около 05:00. Нападение также произошло со стороны временного оккупированной АР Крым. В настоящее время через административную границу с полуострова фиксируется движение военной техники", - говорится в сообщении.