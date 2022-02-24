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Лидеры ЕС: Мы привлечем Кремль к ответственности

  • 24.02.2022, 10:10
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Лидеры ЕС: Мы привлечем Кремль к ответственности
фото: epa

Шарль Мишель срочно созвал внеочередное заседание Европейского совета.

Главы Европейского совета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен 24 февраля опубликовали в Twitter совместное заявление в поддержку Украины, сообщает gordonua.com.

"Мы решительно осуждаем необоснованное нападение России на Украину. В эти темные времена наши мысли с Украиной, с невинными женщинами, мужчинами и детьми, которые столкнулись с этим неспровоцированным нападением и сейчас боятся за свои жизни, – говорится в заявлении глав Евросовета и Еврокомиссии. – Мы привлечем Кремль к ответственности".

Совместное заявление Мишеля и фон дер Ляйен обнародовано на сайте Евросовета.

"Мы самым решительным образом осуждаем беспрецедентную военную агрессию России против Украины. Своими неспровоцированными и неоправданными военными действиями Россия грубо нарушает международное право и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность", – подчеркивается в документе.

Оба лидера ЕС призвали РФ "немедленно прекратить боевые действия, вывести свои войска из Украины и полностью уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Отмечается, что Мишель срочно созвал внеочередное заседание Европейского совета.

"Лидеры ЕС встретятся позже сегодня, чтобы обсудить кризис и дальнейшие ограничительные меры, которые повлекут за собой масштабные и серьезные последствия для России за ее действия, в тесном сотрудничестве с нашими трансатлантическими партнерами. Президент фон дер Ляйен представит дальнейший пакет санкций, который дорабатывается Европейской комиссией и который Совет быстро примет", – указано в заявлении.

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