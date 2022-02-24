Лидеры ЕС: Мы привлечем Кремль к ответственности 24.02.2022, 10:10

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фото: epa

Шарль Мишель срочно созвал внеочередное заседание Европейского совета.

Главы Европейского совета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен 24 февраля опубликовали в Twitter совместное заявление в поддержку Украины, сообщает gordonua.com.

"Мы решительно осуждаем необоснованное нападение России на Украину. В эти темные времена наши мысли с Украиной, с невинными женщинами, мужчинами и детьми, которые столкнулись с этим неспровоцированным нападением и сейчас боятся за свои жизни, – говорится в заявлении глав Евросовета и Еврокомиссии. – Мы привлечем Кремль к ответственности".

Совместное заявление Мишеля и фон дер Ляйен обнародовано на сайте Евросовета.

We strongly condemn Russia´s unjustified attack on #Ukraine.



In these dark hours, our thoughts are with Ukraine and the innocent women, men and children as they face this unprovoked attack and fear for their lives.



We will hold the Kremlin accountable. — Charles Michel (@eucopresident) February 24, 2022 We strongly condemn Russia´s unjustified attack on #Ukraine.



In these dark hours, our thoughts are with Ukraine and the innocent women, men and children as they face this unprovoked attack and fear for their lives.



We will hold the Kremlin accountable. — Charles Michel (@eucopresident) February 24, 2022

"Мы самым решительным образом осуждаем беспрецедентную военную агрессию России против Украины. Своими неспровоцированными и неоправданными военными действиями Россия грубо нарушает международное право и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность", – подчеркивается в документе.

Оба лидера ЕС призвали РФ "немедленно прекратить боевые действия, вывести свои войска из Украины и полностью уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Отмечается, что Мишель срочно созвал внеочередное заседание Европейского совета.

"Лидеры ЕС встретятся позже сегодня, чтобы обсудить кризис и дальнейшие ограничительные меры, которые повлекут за собой масштабные и серьезные последствия для России за ее действия, в тесном сотрудничестве с нашими трансатлантическими партнерами. Президент фон дер Ляйен представит дальнейший пакет санкций, который дорабатывается Европейской комиссией и который Совет быстро примет", – указано в заявлении.

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