Владимир Зеленский приказал наносить максимальные потери противнику 4 24.02.2022, 10:22

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Президент пообещал обращаться к украинцам каждый час.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике и делать все необходимое для поддержки военных. Об этом говорится в его втором за утро 24 февраля видеообращении, опубликованном в Telegram, передает gordonua.com.

"Обращаюсь к каждому украинцу, который сейчас находится на нашей земле. Не поддаемся панике, делаем все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины", – заявил Зеленский в видеообращении к согражданам.

Кроме того президент Владимир Зеленский приказал наносить максимальные потери противнику. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ.

По словам Валерия Залужного, силы обороны Украины, пользуясь правом на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН, оказывают достойный отпор попыткам противника прорвать границу.

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