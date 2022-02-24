После нападения военных преступников Путина и Лукашенко на Украину в Беларуси резко подорожал доллар 4 24.02.2022, 10:26

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Рублевые накопления белорусов стремительно обесцениваются.

Война против Украины повлияла на курс белорусского рубля. В некоторых банках, сообщает портал myfin.by, доллар уже перешагнул отметку в 3 рубля.

Напомним, что сегодня с территории Беларуси были атакованы украинские погранзаставы. Танковая колонна российских и белорусских войск въехала с территории Беларуси в Украину.

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