Покалечьте Россию сейчас 6 Дайан Фрэнсис

24.02.2022, 10:36

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Дайан Фрэнсис

Это бешеная собака, и ее нужно тяжело ранить.

Если бы Россия была собакой, кружащейся, кусающей, рычащей и скалящей зубы на загнанную в угол жертву, лучшим выходом было бы ранить ее, чтобы предотвратить нападение. Было бы бессмысленно просто угрожать ее пристрелить. Если ничего не делать — это воодушевит зверя и обездвижит жертву. И тем не менее именно это и делает Запад: угрожая «ранить» Россию «быстрыми и жесткими» санкциями только после того, как она перейдет в наступление и уничтожит свою добычу.

Это не только иррационально, но еще и является признаком слабости, которая зажгла для Владимира Путина зеленый свет для того, чтобы он продолжал свой деструктивный курс. Россия должна быть ранена до, а не после нападения. Каждый акт войны, который он увековечивает, — эскалация, кибератаки, запугивание, обстрелы, бомбардировки и другие провокации — должен быть наказан. Покалечьте Россию сейчас!

Освещение в прессе и информационная война, которую ведут западные правительства, сыграли на руку Путину, став частью его инструментария.

Сначала президент Джо Байден предсказывает «неминуемое» вторжение в Украину, затем переходит к фразе «Путин решил вторгнуться», после чего премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявляет, что Россия «планирует крупнейшую войну в Европе с 1945 года». Предупреждения служат путинской цели запугивания, усиливая тревогу и разрушая рынки, экономику и моральный дух. Путин уже побеждает без единого выстрела.

СМИ бесполезны, потому что они добросовестно извергают российскую дезинформацию, хотя это и вымысел: «сепаратисты» на востоке Украины сражаются с хищным Киевом, поэтому люди должны «бежать» с востока Украины в Россию. Дело в том, что сепаратисты — проплаченные Россией наемники, оккупировавшие эту территорию с тех пор, как она была незаконно захвачена Москвой в 2014 году. Несмотря на это, СМИ называют их «сепаратистами» и ведут непрекращающиеся дискуссионные панели на тему «вторгнется-не вторгнется». Все это позволяет Путину сеять хаос среди своих врагов.

К счастью, Байден объединил НАТО и Европу — а эта задача — все равно, что пасти кошек. Но неспособность противостоять удару — причина того, что мир сейчас наблюдает за этим медленным геополитическим крушением поезда. Запад должен выдвигать твердые требования, привязанные к срокам, невыполнение которых немедленно приведет к катастрофическим наказаниям. Как заявил расстроенный президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся на прошлой неделе: «Чего вы ждете? … с рушащейся национальной валютой, оттоком капитала, как вы можете жить и иметь стабильность?»

Вместо этого Байден предлагал Путину еще один саммит, если он не вторгнется. Но вот что нужно было объявить: у Путина есть 24 часа, чтобы деэскалировать ситуацию и предоставить доказательства того, что он это сделал. Если нет, то первая «нога» должна быть «прострелена»: банковской системе России необходимо запретить использование долларов США и системы электронных платежей Swift.

После этого обстрелы, стрельба и бомбежки на оккупированной территории Украины, устроенные российскими наемниками, должны прекратиться, иначе будет прострелена и вторая «нога», и назначены санкции против всех российских корпораций с последующим введением огромных тарифов на весь российский экспорт.

Кроме того, любые новые территориальные вторжения, морские блокады, кибератаки, диверсионные схемы или убийства в Украине или в Европе приведут к персональным санкциям против Путина и его ближайшего окружения, а также к запрету на поездки или получение виз для всех россиян в Америку, страны Европы и страны-члены НАТО для любых целей. И Украине, и Вашингтону, и Евросоюзу следует немедленно просить Генеральную Ассамблею ООН исключить Россию за упорное нарушение Устава. Даже если эта маловероятная просьба будет отклонена, необходима хотя бы попытка изолировать, сдержать и навсегда запятнать Россию. Некоторые считают, что Путин должен быть привлечен к ответственности как военный преступник.

«Он уже ведет себя как военный преступник, — сказал недавно генерал в отставке Уэсли Кларк. — Он не сталкивается с угрозами, и то, что он делает, абсолютно незаконно. Никто не должен предлагать никаких уступок или снисхождений, потому что Путин сфабриковал этот кризис, и это все его вина».

Именно из-за колебаний Запада и НАТО мир находится в этом драматическом переломном моменте. Путин годами мародерствовал и создавал так называемые «замороженные конфликты» или совершал незаконные оккупации, которые наносят ущерб и дестабилизируют Украину, Молдову, Азербайджан, Грузию и Украину. По иронии судьбы, Путин прав в том, что НАТО представляет угрозу европейской безопасности, но не потому, что альянс угрожает России, а потому, что он никогда решительно не защищал и не защищает Европу от России.

Примечательно, что товарищ России по расчету, Китай, вмешался, когда уже Олимпийские игры подходили к концу, и это было контрастом его вялой и неопределенной поддержке России в начале Олимпиады. Это потому, что Китай не мародер, ему нужна функционирующая глобальная экономика, и у него — колоссального объема бизнес с Соединенными Штатами и Европой. Он также инвестировал значительные средства в Украину, где возводит инфраструктуру и покупает сельскохозяйственные и другие товары. Поэтому неудивительно и очень показательно, что министр иностранных дел Китая Ван И заявил на Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе: «Суверенитет, независимость и территориальная целостность любой страны должны уважаться и защищаться. Украина не исключение».

Это выбивает почву из-под ног России и является еще одной причиной, по которой контрмеры для того, чтобы наказать и остановить Россию, должны быть предприняты немедленно. Стрельба по ногам остановит Путина, а не вызовет ядерную войну. Он просто скажет, что никогда не собирался вторгаться, и что его военные учения закончились, и его войска вернутся на базу. Он не потеряет лица на родине, но будет прославлен среди своих приспешников за ущерб, который уже нанес. И русский народ, которому промыли мозги и надругались также, как над российскими фигуристами, ничего не сделает.

Если бы Америка и Европа наносили ответный удар после каждой российской эскалации, начиная с июньского саммита, мир не оказался бы в такой ситуации. Прошлым летом Байден сказал Путину прекратить кибератаки, но они продолжались и не встречали сопротивления. Затем, в августе, когда Россия начала превращать энергию в оружие и взвинчивать цены до небес, Байдену следовало отменить свое решение об отказе от санкций США против российского газопровода в Германию. Но он этого не сделал.

Отводя свои удары, Запад передал контроль Путину. Теперь, когда Россия сплотилась, заручившись поддержкой Китая, ее нужно остановить. Это бешеная собака, а не страна, и ее нужно тяжело ранить и в конце концов уничтожить. Начинаем прямо сейчас.

Дайан Фрэнсис, dianefrancis.substack.com

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