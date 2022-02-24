Вахтанг Кипиани: Эту агрессию Лукашенко никто не простит 3 24.02.2022, 10:38

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Вахтанг Кипиани

Украинцы ждут от белорусов помощи.

Главный редактор проектов «Владометр» и «Историческая правда», украинский журналист Вахтанг Кипиани прокомментировал для сайта Charter97.org ситуацию в Киеве после начала российской агрессии:

— Происходит очень мощная мобилизация общества на поддержку независимости, суверенитета и вооруженных сил. Очень мощная. Огромное количество людей уже в военкоматах или под военкоматами. Волонтерские организации и фонды, которые поддерживают конкретные воинские части, получают большую поддержку. И так далее.

Если говорить о Киеве, где я нахожусь, деньги можно снять в банкоматах, продукты в магазинах есть.

Всех это утреннее событие привело в правильный тонус. И даже если кто-то выезжает на машине, то люди говорят: «так. отвожу детей и возвращаюсь». Можно сказать, что в Киеве спокойно.

Да, есть непонятные хлопки. Нам объяснили, что это наши силы ПВО сбивают беспилотники, отражают попытки атак с воздуха. Есть попытки атаки на какие-то объекты инфраструктуры, но на данный момент разрушений нет, погибших нет.

У нас сейчас такая установка: не распространять фейки, а распространять достоверную информацию от Министерства обороны и органов власти, ответственных за то, что они делают.

Конечно, есть понимание, что нападение на Украину с территории Беларуси, это не то что недружественный, это преступный акт. И белорусские элиты, начиная с Лукашенко — заканчивая военными, будут наказаны за это. Или по законам войны, или в каком-то другом порядке. Конечно же, им этого никто не простит.

Мы понимаем, что белорусы живут в полуфашистском режиме, но мы ожидаем, что они найдут в себе силы разным образом помогать нам. Например, информацией о передвижении российских и белорусских войск. Не надо там каждому бросаться с гранатой перед российским танком, но можно сообщить СМИ, которым можно доверять, о передвижении российского и белорусского оккупационных корпусов.

Я считаю, что это дело чести. Если даже этого не будет, то считаю, что к белорусам будет такое же отношение, как и к русским — презрительное.

Нам уже помогает весь цивилизованный мир.

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