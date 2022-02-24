Трудовой бойкот
-
- 3,068
Большинство предприятий напрямую помогают путинско-лукашистскому режиму.
Белорусское объединение рабочих (БОР) призвало всех занятых в экономике страны остановить работу и выполнение своих должностных обязанностей, так как большинство предприятий напрямую помогают путинско-лукашистскому фашистскому режиму.
Каждый белорус обязан выразить солидарность украинскому народу и выразить протест против путинской оккупации Украины.
Мы требуем немедленного вывода оккупационных войск с территории Беларуси, прекращения военных действий на территории Украины.