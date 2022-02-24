Украинская армия дала отпор агрессору в четырех областях 5 24.02.2022, 11:01

17,892

фото: reuters

Военнослужащие принимают все меры, чтобы остановить врага.

Россия нарушила украинскую границу в четырех областях — в Черниговской, Сумской, Луганской и Харьковской, передает nv.ua.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, наступлению российских войск через государственную границу предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника.

В Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска Сеньковка и Гремяч и по другим направлениям.

Также движение колонн произошло через пункт пропуска Бударки в Харьковской области и на направлении пункта пропуска Меловое в Луганской области.

Обстрелу подверглись большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

Военнослужащие ГНСУ вместе с Вооруженными силами принимают все меры, чтобы остановить врага.

Так, оккупантов с большими для них потерями отбросили от города Счастье на Донбассе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».