Украинская армия дала отпор агрессору в четырех областях

Украинская армия дала отпор агрессору в четырех областях5
- 24.02.2022, 11:01
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Военнослужащие принимают все меры, чтобы остановить врага.
Россия нарушила украинскую границу в четырех областях — в Черниговской, Сумской, Луганской и Харьковской, передает nv.ua.
Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, наступлению российских войск через государственную границу предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника.
В Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска Сеньковка и Гремяч и по другим направлениям.
Также движение колонн произошло через пункт пропуска Бударки в Харьковской области и на направлении пункта пропуска Меловое в Луганской области.
Обстрелу подверглись большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.
Военнослужащие ГНСУ вместе с Вооруженными силами принимают все меры, чтобы остановить врага.
Так, оккупантов с большими для них потерями отбросили от города Счастье на Донбассе.