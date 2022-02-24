Жители Гомельского района: В 6 утра были слышны выстрелы 1 24.02.2022, 11:13

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Что говорят жители приграничных населенных пунктов в Беларуси.

В Добруше в Гомельской области через район СМУ танки идут утром и днем, сообщил «Флагштоку» читатель. По его словам, в городе слышна стрельба на границе с Украиной, а приграничные населенные пункты Тереховка и Круговец начинают эвакуировать.

В то же время в деревне Черетянка Гомельского района утверждают, что слышали выстрелы утром 24 февраля.

«В 6 утра были слышны выстрелы. К 8 всё успокоилось», — пишет в паблике «ЧП Гомель» женщина, которая представляется жительницей деревни.

«Техника была, но никакой эвакуации не было», — отвечает подписчик паблика.

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