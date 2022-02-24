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Нацполиция Украины решила выдать оружие ветеранам органов внутренних дел

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  • 24.02.2022, 11:17
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Нацполиция Украины решила выдать оружие ветеранам органов внутренних дел

Процедура будет максимально упрощена из-за агрессии Российской Федерации.

Нацполиция Украины будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел.

Такой приказ сегодня, 24 февраля, председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко отдал руководителям Главных управлений Нацполиции в областях, сообщает УНИАН.

Ветеранам органов внутренних дел, готовым защищать Украину, будут выдавать оружие. Процедура будет максимально упрощена из-за агрессии Российской Федерации, поскольку Верховная Рада Украины поддержала решение о введении военного положения на территории государства.

Цель выдачи оружия ветеранам усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины.

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