Нацполиция Украины решила выдать оружие ветеранам органов внутренних дел

Нацполиция Украины решила выдать оружие ветеранам органов внутренних дел2
- 24.02.2022, 11:17
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Процедура будет максимально упрощена из-за агрессии Российской Федерации.
Нацполиция Украины будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел.
Такой приказ сегодня, 24 февраля, председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко отдал руководителям Главных управлений Нацполиции в областях, сообщает УНИАН.
Ветеранам органов внутренних дел, готовым защищать Украину, будут выдавать оружие. Процедура будет максимально упрощена из-за агрессии Российской Федерации, поскольку Верховная Рада Украины поддержала решение о введении военного положения на территории государства.
Цель выдачи оружия ветеранам усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины.