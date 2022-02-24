Нацполиция Украины решила выдать оружие ветеранам органов внутренних дел 2 24.02.2022, 11:17

4,364

Процедура будет максимально упрощена из-за агрессии Российской Федерации.

Нацполиция Украины будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел.

Такой приказ сегодня, 24 февраля, председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко отдал руководителям Главных управлений Нацполиции в областях, сообщает УНИАН.

Ветеранам органов внутренних дел, готовым защищать Украину, будут выдавать оружие. Процедура будет максимально упрощена из-за агрессии Российской Федерации, поскольку Верховная Рада Украины поддержала решение о введении военного положения на территории государства.

Цель выдачи оружия ветеранам усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».