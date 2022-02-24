Украинские войска отбросили силы России на некоторых направлениях

Украинские войска отбросили силы России на некоторых направлениях4
- 24.02.2022, 11:25
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О ситуации на фронте рассказал руководитель Офиса президента Украины.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сделал заявление о нападении России на Украину. ВСУ ведут тяжелые бои.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг советника руководителя ОП.
По его словам, важно, чтобы страна сохраняла спокойствие.
"ВСУ ведут тяжелые бои, но ведут. На некоторых направлениях ВС РФ отброшены, хоть и есть потери", - заявил Подоляк.
Верховный главнокомандующий ВСУ и президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ военным наносить максимальные потери противнику.