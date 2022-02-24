Роман Бессмертный: Украинские войска ведут бои на границе с Беларусью 7 24.02.2022, 11:33

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Роман Бессмертный

Украинская армия готова к отражению атаки.

Украинский дипломат и политик, бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный в комментарии сайту Charter97.org прокомментировал агрессию России против Украины:

— Практически по всему периметру границы, на переходах, идут бои. Идут бои на линии фронта, идут бои на восточной границе, идут бои и на границе с Беларусью, в Черниговской области. Фактически везде украинские войска сдерживают нападение.

В районе линии фронта: уже подбито 5 самолетов, два танка, одна вертушка.

По ночным обстрелам: система ПВО работает, она сбивает над Киевом, Днепром, Харьковом на подлете беспилотники, ракеты. Отдельные попадают в цели. Идет обстрел аэродромов, систем ПВО, воинских частей, мест базирования армии. Но личный состав частей выведен на боевые позиции. В основном попадают в коммуникации, строения, но не везде.

В отдельных городах работают диверсионные группы, видно, что подрывают склады с боеприпасами. Видно, что работают сигнальщики, диверсионные группы. Но пока что армия и системы ПВО справляются с ситуацией.

Верховная Рада приняла решение о введении военного положения. На данный момент приостанавливаются занятия в школах и университетах, они работают в онлайн режиме. За период пандемии люди научены этому.

Сейчас воздушные обстрелы поутихли, более-менее спокойно. Но еще раз говорю, практически по всему периметру идут бои. Сейчас важно для СМИ при подаче информации смотреть на источники, потому что очень много идет недостоверной информации.

Рассказывают, что в Одессе десант высадился, до Харькова дошли и так далее. Но нигде никто никуда не дошел. Нигде не прорвана линия фронта. Армия готова к отражению атаки.

Да, есть уже разбомбленные переходы, но это было предвидено и линии защиты, как вы понимаете, были построены не на переходах. Войска заняли оборонительную позицию.

Президент уже дважды обращался к гражданам. Ситуация контролируется.

Что касается людей. Конечно же, есть определенная составляющая паники. На заправках очень много автомобилей, люди заправляются. Много автомобилей движется в сторону запада. Это понятно, потому что люди встревожены. Но пока что войска держат ситуацию.

Достоверную информацию люди могут получить от Офиса президента Украины, главнокомандующего вооруженными силами, генштаба.

У них есть телеграм-каналы, «Фейсбук», даже инстаграм-каналы. Они постоянно дают официальную информацию по ситуации.

По состоянию на 6 часов утра был вообще ужас, что говорили средства массовой информации. Но сейчас стало понятно, что ситуация стабильна, линия фронта держится. Боеготовность армии превосходная. Но, как вы понимаете, на войне как на войне. Очень важно подавать сейчас достоверную информацию и не тиражировать всякую муть.

Только что я посмотрел, что сняли белорусы, как идет колонна со стороны Бреста в сторону Украины. Я не уверен, что это соответствует действительности. Там есть определенные движения, но они не дошли даже до линии защиты. Поэтому рано говорить, что кто-то там прорвал фронт и взял Киев.

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