В Латвии запретили ретрансляцию каналов «Россия» и «Россия 24» 4 24.02.2022, 11:40

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Решения приняты в связи с прямыми угрозами государственной безопасности.

Латвийский национальный совет по электронным СМИ запретил ретрансляцию российских телеканалов «Россия» и «Россия 24» в Латвии, сообщает Delfi со ссылкой на председателя совета Иварса Аболиньша.

Ретрансляция канала «Россия» запрещена на пять лет, а канал «Россия 24» не будет транслироваться в течение четырех лет. В свою очередь, ретрансляция TV Centr International запрещена на три года.

По словам Аболиньша, решения приняты в связи с прямыми угрозами государственной безопасности.

«В латвийском информационном пространстве недопустимы разжигание ненависти по отношению к Украине и дезинформация», — написал ранее Левитс на своей странице в Twitter.

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