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Российские танки в Луганской области используют «живой щит» из авто с символикой ОБСЕ

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  • 24.02.2022, 11:40
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Российские танки в Луганской области используют «живой щит» из авто с символикой ОБСЕ

Украинские пограничники держат оборону.

В ходе нападения России на Украину танковые колонны пытаются прорваться в Луганскую область. На границе идут ожесточенные бои, противник выставил впереди автомобили с якобы символикой ОБСЕ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной пограничной службы.

"В Луганской области на рубежи Красная Таловка, Меловое, Городище зашли колонны российских танков. Враг коварно выставил в колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. В настоящее время на этом рубеже идут боевые действия. Пограничники с побратимами из ВСУ и НГУ держат оборону", - говорится в сообщении.

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