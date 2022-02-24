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Байден пообещал Зеленскому оказать всестороннюю поддержку Украине

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  • 24.02.2022, 11:50
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Байден пообещал Зеленскому оказать всестороннюю поддержку Украине

США и союзники введут жесткие санкции против России.

После объявления президентом России Владимиром Путиним "специальной военной операции" в Украине Президент США Джо Байден по телефону пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном 24 февраля, передает gordonua.com.

"Президент Зеленский сегодня связался со мной, и мы только что закончили говорить. Я осудил это неспровоцированное и неоправданное нападение российских вооруженных сил. Я проинформировал его о шагах, которые мы предпринимаем, чтобы вызвать международное осуждение, в том числе сегодня вечером в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций", – заявил Байден.

Президент США отметил, что Зеленский попросил его "призвать мировых лидеров четко высказаться против вопиющей агрессии президента Путина и поддержать народ Украины".

Байден пообещал оказать Украине всестороннюю поддержку.

"Завтра я встречусь с лидерами G7, и Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры введут жесткие санкции против России. Мы продолжим оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу", – подчеркнул он.

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