Беларусь – не Россия. Белорусы против войны 5 24.02.2022, 11:53

6,304

Белорусский ПЕН-центр выразил солидарность с народом Украины.

Белорусский ПЕН-центр, выступил с заявлением:

24 февраля российские военные силы начали вторжение в Украину. Происходят ракетные удары по украинским городам, обстрелы и взрывы, наступления войск, в том числе и с территории Беларуси. Это объявление войны не только Украине, но и всему цивилизованному миру.

Белорусский ПЕН-центр:

— выражает решительный протест против агрессии России в отношении Украины, а также против использования Беларуси как союзника в этих насильственных наступлениях (Беларусь – не Россия. Белорусы против войны);

— требует немедленного вывода российских войск как с территории Украины (включая оккупированные территории так называемых ДНР и ЛНР, а также – Крыма), так и с территории Беларуси.

— выражает безусловную солидарность с украинским народом и восхищается мужеством украинцев и их готовностью отстаивать свою независимость и страну.

Наше сердце сегодня с Украиной и украинцами.

Слава Украине! Героям слава!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».