Беларусь – не Россия. Белорусы против войны5
- 24.02.2022, 11:53
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Белорусский ПЕН-центр выразил солидарность с народом Украины.
Белорусский ПЕН-центр, выступил с заявлением:
24 февраля российские военные силы начали вторжение в Украину. Происходят ракетные удары по украинским городам, обстрелы и взрывы, наступления войск, в том числе и с территории Беларуси. Это объявление войны не только Украине, но и всему цивилизованному миру.
Белорусский ПЕН-центр:
— выражает решительный протест против агрессии России в отношении Украины, а также против использования Беларуси как союзника в этих насильственных наступлениях (Беларусь – не Россия. Белорусы против войны);
— требует немедленного вывода российских войск как с территории Украины (включая оккупированные территории так называемых ДНР и ЛНР, а также – Крыма), так и с территории Беларуси.
— выражает безусловную солидарность с украинским народом и восхищается мужеством украинцев и их готовностью отстаивать свою независимость и страну.
Наше сердце сегодня с Украиной и украинцами.
Слава Украине! Героям слава!