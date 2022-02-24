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Министр обороны Украины: Наша армия несокрушима

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  • 24.02.2022, 11:55
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Министр обороны Украины: Наша армия несокрушима

Страна переходит в режим тотальной обороны.

Украина переходит в режим полной обороны, заявил министр обороны Алексей Резников.

"Враг атакует, но наша армия несокрушима. Украина переходит в режим тотальной обороны", - написал Резников в четверг в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил территориальной обороны (ТРО) Вооруженных сил Украины в своем регионе.

"Чтобы получить оружие, обратитесь непосредственно в бригады и батальоны Сил ТрО в вашем регионе. С собой нужно иметь только паспорт", - отметил Резников.

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