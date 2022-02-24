Объявлен набор в тактическую группу «Беларусь»11
- 24.02.2022, 12:02
- 16,008
У украинцев и белорусов общий враг — Путин.
Принимая во внимание, что диктатор РФ развязал войну против Украины, Рух «Супраціў» приступает к развертыванию «Тактычнай групы Беларусь».
Об этом также сообщает телеграм-канал «Буслы ляцяць»:
Подразделение будет выполнять задачи по противодействию агрессии РФ совместно с украинскими добровольцами в оперативном подчинении командования ВСУ.
Мы осознаем важность участия в конфликте, так как другие методы противодействия исчерпаны.
Без независимой Украины не будет независимой Беларуси. У украинцев и белорусов общий враг — Путин, Кремль, имперский режим.
На данному этапе у нас общие цели, но для всех белорусов основная — независимая, суверенная и демократическая Беларусь.
Смерць ворагам! Жыве Беларусь!