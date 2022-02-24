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Объявлен набор в тактическую группу «Беларусь»

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  • 24.02.2022, 12:02
  • 16,008
Объявлен набор в тактическую группу «Беларусь»

У украинцев и белорусов общий враг — Путин.

Принимая во внимание, что диктатор РФ развязал войну против Украины, Рух «Супраціў» приступает к развертыванию «Тактычнай групы Беларусь».

Об этом также сообщает телеграм-канал «Буслы ляцяць»:

Подразделение будет выполнять задачи по противодействию агрессии РФ совместно с украинскими добровольцами в оперативном подчинении командования ВСУ.

Мы осознаем важность участия в конфликте, так как другие методы противодействия исчерпаны.

Без независимой Украины не будет независимой Беларуси. У украинцев и белорусов общий враг — Путин, Кремль, имперский режим.

На данному этапе у нас общие цели, но для всех белорусов основная — независимая, суверенная и демократическая Беларусь.

Смерць ворагам! Жыве Беларусь!

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