От мужества украинцев зависит судьба всего мира 3 Игорь Эйдман, «Фейсбук»

24.02.2022, 12:07

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Эта война коснется всех нас, где бы мы не жили.

Не выразить словами это горе, боль, стыд. Простите меня украинцы, что я имею отношение к стране-агрессору, во главе которой сумасшедший маньяк-убийца, что мы, противники путинского режима не смогли его отстановить.

Сегодня началась открытая война путинской России с цивилизованным миром, по сути, Третья мировая война. Коснется всех нас, где бы мы не жили. Маньяк Путин, конечно, на Украине не остановится.

Я до конца не верил, что так будет, не хотел верить.

Украинцы, родные, держитесь, бейте фашисткого гада! От вашего мужества зависит не только будущее Украины, но судьба мира.

Долг оставшихся нормальными россиян приложить максимум усилий для помощи Украине и борьбы с собственным преступным правительством.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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