Олег Белоколос: Мы надеемся, что друзья нам помогут защитить наше небо 1 24.02.2022, 12:12

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Олег Белоколос

Фото: Укринформ

Украинские войска достойно отбивают атаки оккупантов.

Украинский дипломат, эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности фонда «Майдан иностранных дел», экс-советник посольства Украины в Канаде и Кении Олег Белоколос рассказал сайту Charter97.org, что сейчас происходит в Украине:

— В Киеве сейчас все более-менее спокойно. Есть очереди в банкоматы, в супермаркетах люди пытаются взять продуктов на пару дней впрок. Но все работает, паники никакой не наблюдается. Войска достойно отбивают атаки.

От цивилизованного мира мы ждем не только осуждения. Понятно, что санкциями ракеты не остановить. Мы ожидаем от всего мира действенной поддержки. Прежде всего - помощи нашим вооруженным силам. Мы надеемся, что друзья нам помогут защитить наше небо. Это самое сейчас насущное.

Со стороны Беларуси пока нет сообщений об активных действиях. Но учитывая недавнее принятие совместной доктрины, угроза национальной безопасности Украины существует и с этого направления, и она тоже высока.

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