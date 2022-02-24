Офис Зеленского: Армия отбивает атаки, Россия несет существенные потери 24.02.2022, 12:23

6,338

фото: ukrinform.ru

Украинцы настроены решительно.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя полномасштабное вторжение РФ, заявил, что сегодня "началась полноценная масштабная война в Европе".

"Россия атакует не просто Украину, но и все правила нормальной жизни в современном мире. Что останется от системы безопасности на континенте? Ноль", - констатировал Подоляк, передает УНИАН.

Он объяснил, что сегодняшняя атака россиян началась с ракетных ударов по украинским городам – по объектам инфраструктуры, военным объектам, штабам войск.

"Есть сообщения о погибших и раненых гражданских во время этих ударов. С севера, востока и юга российские силы перешли в наступление против Украины. Танки, самолёты, диверсионные группы России. Наша армия отбивает атаки, противник несёт существенные потери", - добавил советник президента.

Подоляк заверил, что общественная система, государственные институции работают.

"Главное сейчас – максимальная сосредоточенность на обороне страны и сохранению нормальной жизни людей. Но Украине нужно больше поддержки от мира и очень конкретной – военно-техническая, финансовая, жёсткие санкции против России. Запад должен действовать уже сегодня. Президент Зеленский находится на постоянной связи с лидерами государств-партнёров", - заявил Подоляк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».