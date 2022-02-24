«Блицкрига, на который рассчитывала РФ, точно не будет» 10 24.02.2022, 12:35

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На это указывают результаты первых часов войны.

Сегодня утром российские войска вторглись на территорию Украины. В Офисе президента Украины сделали заявление.

Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.

"Блицкрига, на который рассчитывала РФ, точно не будет", - заявил он.

Блицкриг - создана в начале XX века теория ведения скоротечной войны, согласно которой победа достигается в сроки, исчисляемые днями или месяцами, прежде чем противник сумеет мобилизовать и развернуть свои основные военные силы.

Отметим, министр обороны Украины Алексей Резников призывает активно вступать в ряды территориальной обороны ВСУ в своем регионе. В то же время в Национальной полиции заявили, что вооружат ветеранов органов внутренних дел.

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