Украина разорвала дипломатические отношения с Россией 11 24.02.2022, 12:40

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина приняла решение разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Оно было принято после начала ее вторжения в Украину сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента Украины Владимира Зеленского на брифинге.

Сегодня Украина решила разорвать дипломатические отношения с Россией.

До этого Министерство иностранных дел Украины обратилось к президенту с таким предложением.

Что это значит

В случае разрыва отношений обе стороны лишаются возможности двусторонней коммуникации в дипломатической плоскости. Украинские и российские дипломаты прекращают свою деятельность. Дипломатические отношения между странами происходят при посредничестве третьих стран.

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