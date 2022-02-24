закрыть
24 февраля 2022, четверг, 13:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

11
  • 24.02.2022, 12:40
  • 6,868
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина приняла решение разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Оно было принято после начала ее вторжения в Украину сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента Украины Владимира Зеленского на брифинге.

Сегодня Украина решила разорвать дипломатические отношения с Россией.

До этого Министерство иностранных дел Украины обратилось к президенту с таким предложением.

Что это значит

В случае разрыва отношений обе стороны лишаются возможности двусторонней коммуникации в дипломатической плоскости. Украинские и российские дипломаты прекращают свою деятельность. Дипломатические отношения между странами происходят при посредничестве третьих стран.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Андрей Санников: Белорусы на стороне Украины
Андрей Санников: Белорусы на стороне Украины
Наталья Радина: Украинские братья и сестры, мы с вами!
Наталья Радина: Украинские братья и сестры, мы с вами!
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь
Кремлевская сага о трех миллиардах
Кремлевская сага о трех миллиардах Владимир Халип