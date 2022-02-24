Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией11
- 24.02.2022, 12:40
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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Украина приняла решение разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Оно было принято после начала ее вторжения в Украину сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента Украины Владимира Зеленского на брифинге.
Сегодня Украина решила разорвать дипломатические отношения с Россией.
До этого Министерство иностранных дел Украины обратилось к президенту с таким предложением.
Что это значит
В случае разрыва отношений обе стороны лишаются возможности двусторонней коммуникации в дипломатической плоскости. Украинские и российские дипломаты прекращают свою деятельность. Дипломатические отношения между странами происходят при посредничестве третьих стран.