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В Харьковской области российские оккупанты убили ребенка

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  • 24.02.2022, 12:47
  • 9,558
В Харьковской области российские оккупанты убили ребенка

Военные преступники обстреляли мирное население Чугуева.

В ходе нападения России на Украину был открыт огонь в сторону города Чугуев Харьковской области. Вследствие обстрелов погиб ребенок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Близко о 08:23 поступило сообщение о пожаре в местном 5-этажном жилом здании на территории микрорайона Авиатор.

"К месту происшествия выехало 3 оперативных отделения Службы спасения на автоцистернах, 1 автомобиль первой помощи и автолестница. К моменту прибытия спасателей горели балконы квартир на втором и третьем этажах, а также квартира на четвертом", - отмечает пресс-служба.

Общая площадь пожара составила около 100 кв. метров.

В результате взрыва погиб несовершеннолетний ребенок. Также есть раненые, однако их количество не уточняется. Сотрудники ГСЧС эвакуировали 15 жителей дома.

Ликвидация огня в здании продолжается.

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