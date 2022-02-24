Украинские военные остановили наступление РФ в Черниговской области 6 24.02.2022, 12:53

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Под Харьковом оккупанты понесли потери в живой силе и технике.

В Черниговской области украинским военным удалось остановить наступление противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает nv.ua.

Также там добавили, что «тяжелые бои ведутся в Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил, где противник понес потери в живой силе и технике».

Напомним, около 5 утра 24 февраля по киевскому времени Путин объявил о начале войны против Украины. Одновременно РФ начала обстрел украинских городов.

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