Украинские военные остановили наступление РФ в Черниговской области

Украинские военные остановили наступление РФ в Черниговской области6
- 24.02.2022, 12:53
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Под Харьковом оккупанты понесли потери в живой силе и технике.
В Черниговской области украинским военным удалось остановить наступление противника.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает nv.ua.
Также там добавили, что «тяжелые бои ведутся в Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил, где противник понес потери в живой силе и технике».
Напомним, около 5 утра 24 февраля по киевскому времени Путин объявил о начале войны против Украины. Одновременно РФ начала обстрел украинских городов.