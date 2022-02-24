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Украину обстреливают прямо из огородов жителей Гомельского района

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  • 24.02.2022, 12:59
  • 17,334
Украину обстреливают прямо из огородов жителей Гомельского района

Путин и Лукашенко превратили белорусов в мишень для возможного ответного удара.

По информации «Флагштока», с утра 24 февраля из приграничной деревни в Гомельском районе российские войска ведут обстрел территории Украины.

«Гаубицы ведут огонь прямо с огородов людей», — сообщил «Флагшток».

В поселке в Добрушском районе местным жителям приказали освободить жилье — для военных или для других целей, не уточняется. Другой источник сообщает, что в этом же населенным пункте с утра были слышны выстрелы и сирены, местные жители видели колонны тяжелой техники, которые двигались к границе. Источник также подтверждает информацию об эвакуации.

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