Украину обстреливают прямо из огородов жителей Гомельского района 18 24.02.2022, 12:59

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Путин и Лукашенко превратили белорусов в мишень для возможного ответного удара.

По информации «Флагштока», с утра 24 февраля из приграничной деревни в Гомельском районе российские войска ведут обстрел территории Украины.

«Гаубицы ведут огонь прямо с огородов людей», — сообщил «Флагшток».

В поселке в Добрушском районе местным жителям приказали освободить жилье — для военных или для других целей, не уточняется. Другой источник сообщает, что в этом же населенным пункте с утра были слышны выстрелы и сирены, местные жители видели колонны тяжелой техники, которые двигались к границе. Источник также подтверждает информацию об эвакуации.

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