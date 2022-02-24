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Владимир Зеленский: Россия напала подло, как фашисты в годы Второй мировой

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  • 24.02.2022, 13:09
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Владимир Зеленский: Россия напала подло, как фашисты в годы Второй мировой

Российское государство стоит на пути зла.

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил атаку российских войск на Украину с вторжением гитлеровской Германии в 1941 году.

Такие параллели он провел в своем видеообращении в четверг, 24 февраля, сообщает nv.ua.

«Россия подло, самоубийственно напала ранним утром на наше государство. Точно так же, как это сделала фашистская Германия в годы Второй мировой войны. С сегодняшнего дня наши государства по разные стороны мировой истории. Российское государство стоит на пути зла», — подчеркнул Зеленский.

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