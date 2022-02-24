Российские танки под Харьковом уничтожили 18-летние срочники Нацгвардии Украины

Российские танки под Харьковом уничтожили 18-летние срочники Нацгвардии Украины29
- 24.02.2022, 13:22
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Это является подвигом по военным меркам.
Под Харьковом продолжаются бои в 4-5 км от черты города с северной стороны. Срочники Нацгвардии отбили четыре российских танка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Офиса президента Алексея Арестовича во время брифинга.
"Под Харьковом идут бои в 4-5 км от черты города с северной стороны. Срочники Национальной гвардии Украины, солдаты, которые не изучали ведение общевойсковых боев и являются 18-летними ребятами, подбили четыре танка Вооруженных сил РФ. Что вообще подвигом по военным меркам", - рассказал он.
Ранее стало известно на объездной дороге города Харьков сожжено 4 танка Российской Федерации.