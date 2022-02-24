Российские танки под Харьковом уничтожили 18-летние срочники Нацгвардии Украины 29 24.02.2022, 13:22

29,436

Это является подвигом по военным меркам.

Под Харьковом продолжаются бои в 4-5 км от черты города с северной стороны. Срочники Нацгвардии отбили четыре российских танка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Офиса президента Алексея Арестовича во время брифинга.

"Под Харьковом идут бои в 4-5 км от черты города с северной стороны. Срочники Национальной гвардии Украины, солдаты, которые не изучали ведение общевойсковых боев и являются 18-летними ребятами, подбили четыре танка Вооруженных сил РФ. Что вообще подвигом по военным меркам", - рассказал он.

Ранее стало известно на объездной дороге города Харьков сожжено 4 танка Российской Федерации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».