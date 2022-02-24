Сергей Дылевский: Эту войну объявил один шизофреник при поддержке другого 19 24.02.2022, 13:31

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Сергей Дылевский

Что это значит для белорусов?

Лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский выступил с обращением в связи с нападением Путина и Лукашенко на Украину:

— Сегодня путинская гнида объявила войну Украине. Это не какая-то локальная операция. Он объявил войну всей стране. Взрывы сегодня были слышны и зафиксированы даже в Киеве. Но самое страшное, что зафиксировано и подтверждено видеофактами, что с территории Беларуси в сторону Украины шла военная техника. И она пересекла границу Республики Беларусь с Украиной.

Что это значит для нас? Сами прекрасно понимаете. Когда захватчик приходит на твою землю, ты видишь, с какой он стороны приходит. И если захватчик пришел с территории Беларуси, то ответ от Украины может быть. И ответ будет очень серьезным. Это не белорусы, которые будут цветочками и шариками махать, это свободный и вольный народ Украины. Они будут отстаивать свою землю, они будут бороться за свою родину. И это очень страшно. Я прекрасно понимаю, что война ни российскому народу, ни белорусскому народу, ни украинскому народу не нужна. Эту войну объявил один шизофреник при поддержке другого.

И самое страшное, друзья, белорусы, мы допустили, чтобы Лукашенко, чтобы этот шизофреник дозволил ввести российские войска на территорию Беларуси. И сейчас с территории Беларуси он эти войска перебрасывает в Украину. Возможно и белорусы воюют сейчас с украинцами. Ребята, друзья, соратники, я призываю всех бороться с лукашисткой и путинской гнидой. Я призываю всех, кто сейчас на рабочих местах, остановить работу, требовать полного прекращения боевых действий на территории Украины. Потому что эта война коснулась уже и нас. Потому что эту войну начали с согласия того же Лукашенко. Войска введены с территории Республики Беларусь. Фактически это значит, что с территории Беларуси пришел захватчик и украинцы могут дать отпор. Лукашенко втянул нас в войну. И этого отрицать мы не можем.

Я призываю всех неравнодушных граждан: хватит молчать. Мы домолчались. Начинайте бороться.

Жыве Беларусь! Слава Украине!

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