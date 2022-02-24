Анджей Дуда: Польша будет делать все, чтобы остановить нападение России на Украину 3 24.02.2022, 13:39

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Действия РФ являются беспрецедентным актом агрессии.

Президент Польши Анджей Дуда заверил, что будет делать все, чтобы как можно скорее остановить нападение России на Украину. В штаб-квартире Бюро национальной безопасности (BBN) Польши президент встретился с представителями правительства, сообщает «Польское радио».

После встречи Анджей Дуда сказал, что Польша как член Европейского союза и НАТО поддерживает Украину.

«Я призываю прекратить военные действия, оставить Украину в покое и уверяю, что Польша как член международного сообщества будет делать все чтобы то, что происходит сегодня в Украине, как можно скорее было остановлено, чтобы Украина и дальше могла спокойно функционировать как страна в своих границах, которые политически признаны уже несколько десятилетий, и могла дальше спокойно развиваться», - заявил Анджей Дуда.

Президент подчеркнул, что вторжение России в Украину является беспрецедентным актом агрессии. Анджей Дуда заявил, что верит в однозначную реакцию международного сообщества и заверил, что Польша будет в контакте с иностранными партнерами.

В пятницу, 25 февраля, в Варшаве должен состояться внеочередной саммит Бухарестской девятки.

Ночью Россия начала наступление на Украину. Продолжаются ракетные удары по военным объектам по всей стране. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.

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