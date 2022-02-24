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Анджей Дуда: Польша будет делать все, чтобы остановить нападение России на Украину

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  • 24.02.2022, 13:39
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Анджей Дуда: Польша будет делать все, чтобы остановить нападение России на Украину

Действия РФ являются беспрецедентным актом агрессии.

Президент Польши Анджей Дуда заверил, что будет делать все, чтобы как можно скорее остановить нападение России на Украину. В штаб-квартире Бюро национальной безопасности (BBN) Польши президент встретился с представителями правительства, сообщает «Польское радио».

После встречи Анджей Дуда сказал, что Польша как член Европейского союза и НАТО поддерживает Украину.

«Я призываю прекратить военные действия, оставить Украину в покое и уверяю, что Польша как член международного сообщества будет делать все чтобы то, что происходит сегодня в Украине, как можно скорее было остановлено, чтобы Украина и дальше могла спокойно функционировать как страна в своих границах, которые политически признаны уже несколько десятилетий, и могла дальше спокойно развиваться», - заявил Анджей Дуда.

Президент подчеркнул, что вторжение России в Украину является беспрецедентным актом агрессии. Анджей Дуда заявил, что верит в однозначную реакцию международного сообщества и заверил, что Польша будет в контакте с иностранными партнерами.

В пятницу, 25 февраля, в Варшаве должен состояться внеочередной саммит Бухарестской девятки.

Ночью Россия начала наступление на Украину. Продолжаются ракетные удары по военным объектам по всей стране. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.

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