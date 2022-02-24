закрыть
24 февраля 2022, четверг, 14:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации

5
  • 24.02.2022, 13:41
  • 5,182
Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации
Владимир Зеленский
фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Указ президента Украины зарегистрировн на сайте парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект о всеобщей мобилизации. Решение принято из-за нападения России на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Рады.

На сайте парламента появился законопроект об утверждении указа президента Украины "Об общей мобилизации". Его номер - 7113.

Отметим, мобилизация - комплекс мер, направленных на перевод государственной инфраструктуры и военных сил страны в военное положение в связи с чрезвычайными условиями внутри страны или за ее пределами. Мобилизация может быть общей или частичной и производится открыто или скрыто.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Андрей Санников: Белорусы на стороне Украины
Андрей Санников: Белорусы на стороне Украины
Наталья Радина: Украинские братья и сестры, мы с вами!
Наталья Радина: Украинские братья и сестры, мы с вами!
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь
Кремлевская сага о трех миллиардах
Кремлевская сага о трех миллиардах Владимир Халип