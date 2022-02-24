Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации 5 24.02.2022, 13:41

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Владимир Зеленский

фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Указ президента Украины зарегистрировн на сайте парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект о всеобщей мобилизации. Решение принято из-за нападения России на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Рады.

На сайте парламента появился законопроект об утверждении указа президента Украины "Об общей мобилизации". Его номер - 7113.

Отметим, мобилизация - комплекс мер, направленных на перевод государственной инфраструктуры и военных сил страны в военное положение в связи с чрезвычайными условиями внутри страны или за ее пределами. Мобилизация может быть общей или частичной и производится открыто или скрыто.

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