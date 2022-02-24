Президент Чехии Земан призвал отключить Россию от SWIFT

Президент Чехии Земан призвал отключить Россию от SWIFT12
- 24.02.2022, 13:47
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Политик заявил, что РФ ждет изоляция и одиночество.
Президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, сообщает echo.msk.ru.
«РФ напала на Украину. Речь идет об акте неспровоцированной агрессии», — заявил Земан в ходе телеобращения к гражданам Чехии.
Также президент выразил поддержку народу Украины и призвал к более жестким санкциям в отношении РФ, предложив, в том числе, отключить страну от SWIFT.
Сам Милош Земан заявил, что «Россию ждет изоляция и одиночество».