Президент Чехии Земан призвал отключить Россию от SWIFT 12 24.02.2022, 13:47

6,154

Политик заявил, что РФ ждет изоляция и одиночество.

Президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, сообщает echo.msk.ru.

«РФ напала на Украину. Речь идет об акте неспровоцированной агрессии», — заявил Земан в ходе телеобращения к гражданам Чехии.

Также президент выразил поддержку народу Украины и призвал к более жестким санкциям в отношении РФ, предложив, в том числе, отключить страну от SWIFT.

Сам Милош Земан заявил, что «Россию ждет изоляция и одиночество».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».