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Президент Чехии Земан призвал отключить Россию от SWIFT

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  • 24.02.2022, 13:47
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Президент Чехии Земан призвал отключить Россию от SWIFT

Политик заявил, что РФ ждет изоляция и одиночество.

Президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, сообщает echo.msk.ru.

«РФ напала на Украину. Речь идет об акте неспровоцированной агрессии», — заявил Земан в ходе телеобращения к гражданам Чехии.

Также президент выразил поддержку народу Украины и призвал к более жестким санкциям в отношении РФ, предложив, в том числе, отключить страну от SWIFT.

Сам Милош Земан заявил, что «Россию ждет изоляция и одиночество».

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