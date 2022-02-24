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Аваков объявил о формировании добровольческих подразделений в рамках теробороны Украины

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  • 24.02.2022, 13:48
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Аваков объявил о формировании добровольческих подразделений в рамках теробороны Украины
Арсен Аваков
Фото: Reuters

Экс-министр внутренних дел обратился к ветеранам боев 2014–2015 годов.

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к украинцам с призывом помочь ВСУ в рамках теробороны. Обращение опубликовано в Facebook политика, сообщает gordonua.com.

"Дорогие украинцы! Друзья, ветераны боев 2014–2015 годов... Если вас не мобилизовали, прошу позаботиться о своих близких. Делайте свою работу – каждый на своем месте. Верим в наши Вооруженные силы и помогаем чем можем! В рамках территориальной обороны мы инициируем форсированное формирование добровольческих подразделений", – написал Аваков.

Он попросил тех, у кого есть возможность и желание, присоединиться к таким подразделениям, приготовиться, собрать всю необходимую амуницию.

"Сейчас согласовываем детали с официальными властями. После чего объявим точки сбора и правила, согласно законам Украины. Поможем нашим Вооруженным силам в рамках теробороны", – пояснил политик.

Он отметил, что сейчас ведет работу в Киеве, в Днепре этим занимается экс-нардеп Юрий Береза, позднее подключатся другие города.

"Держим строй! Наша решительность и готовность помогут Украине, ее Вооруженным силам остановить агрессора! Мы на своей земле – с нами правда! Слава Украине!" – написал Аваков.

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